Росіяни створили загін зі спортсменів для залучення до бойових дій в Україні, який спонсорують держкомпанії, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що за ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін “Союз”. До нього увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв.

"Спонсорами виступають “Росатом”, “Сбербанк” та інші держкомпанії, які за час війни витратили десятки мільйонів рублів на закупівлю зброї та оптичного обладнання. За навчання бійців відповідає російський університет спецназу в Чечні", - зазначають активісти ЦНС.



Крім того, у Криму російсько-окупаційні війська продовжують мілітаризацію українських дітей у межах "військово-патріотичного виховання".



Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.



Варто нагадати, що росіяни почали випускати з ув'язнених жінок, якщо ті підуть воювати проти України. Міноборони РФ обіцяє помилування ув'язненим жінкам, які підпишуть контракт, зокрема, на посади снайпера та штурмовика.



Раніше ми писали про те, що напередодні “виборів” президента РФ окупаційна влада влаштувала обхід будинків на тимчасово окупованих росіянами територіях України.

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