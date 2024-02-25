В суворих реаліях війни віра, надія та акти пам’яті можуть проявлятися у різні, іноді досить суперечливі способи.

Очі українців тоді як ніколи були прикуті до екранів телефонів у пошуках втішних та надихаючої новин, як-от відео з українцями, які викрадають російський танк і тягнуть його на буксирі трактором, або з хлопцем, який голими руками переносить міну подалі від дороги, не випускаючи цигарки з рота. Або славетне відео з острова Зміїний, на якому український прикордонник спрямовує добре всім відомим курсом російський флагман «Москва» (з якого прикордонникам пропонують здаватися в полон), вигукуючи: «Русский военный корабль, иди …».

На тлі безжальних обстрілів росіянами українських міст і сіл, коли частина країни опинилась під жорстокою окупацією, воїни Збройних сили України й звичайні цивільні українці зважувались на безстрашні вчинки, і люди хотіли знати про них.

Два роки тому, на початку повномасштабного російського вторгнення, коли ворожі танки прорвались через кордони України й швидко наближалися до її столиці, українці відчайдушно потребували надихаючих новин.

Пости та відео про безстрашні вчинки українських воїнів блискавично розліталися соцмережами.

У перші місяці війни повідомлення про збиття російських літаків над Києвом, чиє небо було та й досі є для місцян джерелом постійної загрози, викликали в українців особливе захоплення.

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Вже через кілька днів після початку війни почали говорити про льотчика українського МіГ-29, пілота-одинака, який знищив шість ворожих повітряних цілей за перші 30 годин російського вторгнення. Говорили, що він знищив два російські літаки Су-35, два Су-25, Су-27 і один МіГ-29.

Жорстока війна тривала, і легенда про хороброго українського льотчика обростала новими вражаючими подробицями. За легендою, з початку війни пілот загалом збив 40 російських літаків.

Він був справжнім героєм для всієї України. Нашим Меверіком. Він робив неймовірні речі в небі, в якому нависає темна хмара Росії.

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Ніхто не знав, як насправді виглядає цей таємничий пілот, молодий він чи не дуже, чоловік це чи може взагалі це жінка. Але з кожним днем легенда про льотчика збагачувалась новими подробицями, з’являлись пісні, вірші, відео, навіть комікси про київського повітряного аса.

А 27 серпня 2022 року в столиці відкрили новий мурал. На ньому зображений пілот ВПС України в кабіні МіГ-29 і присвячений він «Привиду Києва».

Чи «Привид Києва» – це реальна людина?

На другий день після початку війни Міністерство оборони України повідомило, що десятки досвідчених військових льотчиків усіх звань, які до війни перебували в резерві, повернулися до лав ВПС.

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«Хто знає, можливо, один із них – той месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни!» – йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Але цього місяця речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш у розмові з українськими ЗМІ визнав, що «Привид Києва» – це вигаданий персонаж. Він додав, що за створенням цієї легенди стоїть його команда.

Коли тактична авіація українських ВПС почала показувати вражаючі результати, знищуючи один за одним російські літаки, виникла ідея «створити образ месника, народного героя, льотчика-аса, який нищить ворожу авіацію», – розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Під час мозкового штурму, мені здається, Володимир Фітьо (речник Сухопутних військ України) запропонував назвати його «Привидом Києва». Ідею всі підтримали. Згодом інформацію про «Привида» поширили інформагентства, Телемарафон єдиних новин. Ми двічі написали про нього пости, і далі «Привид» почав жити своїм власним життям», – розповів Євлаш.

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Завдання полягало в тому, щоб деморалізувати й дестабілізувати росіян будь-якими способами, і команда Сухопутних військ підійшла до цього креативно.

Правда, що стоїть за легендою

Певний час «Привидом Києва» вважали Героя України Степана Тарабалку, який загинув у бою 13 березня 2022 року.

ФОТО: Степан Тарабалка, Джерело: Facebook

В різні періоди часу ходили чутки, що «Привидом Києва» насправді є той чи інший досвідчений пілот з тих, хто проявив особливу доблесть під час повітряних боїв із загарбниками.

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Але кому б з українських асів не приписували подвиги «Привида», більшість із цих подвигів були абсолютною реальними.

Наприклад, у перші дні війни українські ВПС дійсно знищили шість літаків противника, зокрема Су-27, МіГ-29, два Су-35 і два Су-25.

Речник ВПС України Юрій Ігнат сказав, що пілоти 40-ї бригади оперативно-тактичної авіації, які охороняють небо над столицею України, у сукупності своїй і є «Привидом Києва».

«Це кожен пілот, який захищає нашу країну. Він є символом українського льотчика, захисника, який з’являється там, де його не чекають, і знищує ворога в небі», – зазначив Ігнат.