Білий дім поки не підтверджує передачу іранських ракет Росії, але готує нові санкції. Про це у четвер під час телефонного брифінгу розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Іран надає Росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів, які Росія певним чином використовує для атак на Україну. Крім того, як я попереджав минулого місяця з трибуни в Білому домі, переговори РФ щодо придбання у Ірану балістичних ракет малої дальності активно просуваються»,- зазначив Кірбі.

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Він нагадав, що напередодні агенція Reuters опублікувала матеріал, у якому йдеться про передачу Іраном сотень балістичних ракет російській стороні. За його словами, ця стаття базується на коментарях іранських урядовців, «які вихваляються тим, що надали РФ ракети, які можна застосовувати для вбивства українських мирних жителів».

У цьому зв’язку представник адміністрації зауважив: «У той час як ми уважно стежимо за цим, ми не бачили жодного підтвердження, що ракети дійсно були переміщені з Ірану в Росію. Але в цій публікації іранці чітко наголошують, що відправлять балістичні ракети до РФ, і у нас немає підстав вважати, що вони цього не зроблять».

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За словами Кірбі, якщо Іран передасть ці озброєння російській стороні, відповідь міжнародного співтовариства буде «швидкою й жорсткою».

«Зі свого боку ми винесемо це питання на Радбез ООН. Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми будемо координувати подальші кроки у відповідь із нашими союзниками й партнерами в Європі та інших країнах»,- зазначив представник адміністрації.

Він також повідомив, що Сполучені Штати вже готують санкції проти Ірану, які будуть оголошені ближчими днями у відповідь на продовження підтримки РФ з боку Тегерана.

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«І ми готові йти далі, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети»,- наголосив представник Білого дому.

У середу агенція Reuters поінформувала, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет класу «земля-земля». При цьому вказувалося, що йдеться, в тому числі, про ракети типу Fateh-110, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.