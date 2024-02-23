Сьогодні вночі російська армія атакувала ударними дронами місто Дніпро. Є влучання в житлову багатоповерхівку, внаслідок чого щонайменше вісім осіб постраждали. Про це повідомив у своєму ТГ-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають.», – повідомив Лисак.

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Загалом, 5 безпілотників «знищили оборонці неба цієї ночі над [Дніпропетровською] областю».

Вже відомо, що окрім багатоповерхівки в Дніпрі, ворог поцілив по одному підприємству в області.