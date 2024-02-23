Сьогодні вночі російська армія атакувала ударними дронами місто Дніпро. Є влучання в житлову багатоповерхівку, внаслідок чого щонайменше вісім осіб постраждали. Про це повідомив у своєму ТГ-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають.», – повідомив Лисак.
Загалом, 5 безпілотників «знищили оборонці неба цієї ночі над [Дніпропетровською] областю».
Вже відомо, що окрім багатоповерхівки в Дніпрі, ворог поцілив по одному підприємству в області.
Є влучання в об'єкт цивільної інфрастуктури в Одесі. За інформацією ДСНС, загинули троє людей. Руйнувань зазнала будівля підприємства в прибережній зоні Одеси.
"В ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла 3 осіб", - йдеться в повідомленні відомства.
Загалом ворог вночі атакував територію України 31 дроном типу Shahed. Повітряни сили вже відзвітували, що протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Раніше ми писали про те, як нещодавно російські війська вночі атакували Україну ракетами трьох типів і дронами.
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