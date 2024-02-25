За весь час війни Україна знищила або пошкодила 28 суден Чорноморського флоту. В переліку знищених цілей фігурують кораблі різних класів – від невеликих буксирів та корветів до флагману Чорноморського флоту крейсера «Москва».

Хоча Україна й не володіє потужним флотом, вона веде вкрай успішну «морську війну» з Росією. Для протистояння військовим кораблям РФ Україна використовує власні розробки – морські дрони-камікадзе Magura V5. Ці дрони, створені вже після початку повномасштабного вторгнення, у 2023 році, вже стали справжнім жахом для російського флоту.

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Багатоцільовий морський дрон Magura V5 був створений для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, охорони об’єктів, але в першу чергу – для завдання ударів по критично важливих морських цілях ворога. Універсальний дрон був спеціально розроблений для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, тож природно, що за всіма операціями Magura V5 стоять саме українські розвідники.

Magura V5 – не перший український морський дрон-камікадзе. Його попередником є морський дрон Sea Baby, розроблений спеціально для операцій Служби безпеки України. Дрони Sea Baby також успішно атакували кораблі Чорноморського флоту РФ, а 17 липня 2023 року ними завдали ударів по Кримському мосту, пошкодивши опору та проліт.

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Великі десантні кораблі РФ

«Цезар Куніков» – це великий десантний корабель РФ проєкту 775. Загалом, Україна пошкодила або знищила вже чотири такі кораблі.

«Олєнєгорскій горняк» був серйозно пошкоджений морськими дронами на початку серпня 2023 року. Після влучання корабель отримав серйозний крен на лівий борт та ледве не затонув. Корабель урятувало те, що штиль на морі дозволив російським буксирам прийти на допомогу понівеченому кораблю. Зараз ВДК перебуває на ремонті в сухому доці Новоросійська.

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Проте історія з десантним кораблем "Мінськ" наочно демонструє, що навіть перебування в сухому доці не гарантує безпеки. Нічний удар 13 вересня 2023 р. по судноремонтному заводу в районі окупованого Севастополя було завдано ракетами Storm Shadow. «Мінськ» зазнав важких ушкоджень від ракети, що влучила в лівий борт. Пожежу, яка спалахнула на кораблі, гасили більше 6 годин. Існує висока ймовірність того, що тривалий вплив високої температури негативно вплинув на властивості металу, з якого виготовлений "Мінськ", що, можливо, призвело до його деформації.

Хоча корабель і ремонтують після удару, але його відновлення під великим сумнівом, адже пошкодження дуже серйозні.

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24 березня 2022 року ВДК "Новочеркаськ" отримав пошкодження в Бердянську внаслідок ракетного удару ракетою "Точка-У", а 26 грудня 2022 року був остаточно знищений ракетою Storm Shadow у Феодосії.

Наступним ВДК, який знищила Україна, був «Саратов», що відносився до 1771-го проєкту. Він був знищений у Бердянську в березні 2022 року, рівно за місяць після початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді українська ракета (повідомляли про «Точку У»), влучила в завантажений боєприпасами «Саратов», який спалахнув, як діжка з бензином, і пішов на дно біля причальної стінки.

Скрін з відео. Удар по кораблях ЧФ РФ у порту Бердянська. Горить ВДК «Саратов». Відео з мережі.

Решта російських кораблів, які перебували поруч, тоді рятувалися втечею у відкрите море. Серед тих, хто відійшов від палаючого «Саратова», був і «Цезар Куніков», який теж дістав пошкодження, але некритичні, а його капітан Алєксандр Чирва за кілька днів після атаки на кораблі ЧФ РФ у Бердянську помер від отриманих поранень. На згадку про капітана третього рангу Чирву росіяни повісили меморіальну табличку на стіні однієї з севастопольських гімназій, що підтверджує смерть тодішнього командира «Цезаря Кунікова» в квітні 2022 року.

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Фото з російських пабліків. Меморіальна табличка капітану «Цезаря Кунікова» на стіні однієї з севастопольських гімназій.

Загалом, «Цезар Куніков» – це п’ятий ВДК, який уразили Сили оборони України. Цей корабель вважається відносно сучасним кораблем у Чорноморському флоті, адже на воду його спустили в 1986 році. Приблизна оціночна вартість цього ВДК проєкту 775 становить 110 млн доларів За цим кораблем і його командою – довгий шлейф участі в бойових операціях Росії на морі. «Цезар Куніков» був у складі російської ескадри, яка атакувала Грузію в 2008 році. Він підвозив до ТБД боєприпаси під час сирійської кампанії.

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Російські десантні кораблі проєкту 775, такі як "Цезар Куніков", відігравали важливу роль у війні проти України. Їхньою місією було транспортування військ, зброї, боєприпасів та техніки до місць бойових дій.

Кораблі цього проєкту мають значну вантажопідйомність – до 480 тонн. Це дозволяє їм перевозити до 10 танків, 340 десантників та інші військові вантажі.

Знищення "Цезаря Кунікова" 14 лютого 2024 року стало значною втратою для Росії. Не виключено, що на його борту був важливий військовий вантаж.

Через виведення з ладу та знищення великих десантних кораблів логістичні спроможності російської армії суттєво зменшуються. Станом на 24 лютого 2022 року, в Чорному морі перебували 7 десантних кораблів Чорноморського флоту РФ і 5 – Балтійського. Якщо припустити знищення кримського мосту, ВДК мали б вирішальну роль у забезпеченні російських військ на фронті, а цих кораблів стає все менше й менше.

Ніч проти 13 вересня 2023 року стала фатальною не лише для десантного корабля "Мінськ". Під час атаки на Севастопольський морський завод значних пошкоджень зазнав і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Втрата «Ростова» прибрала з акваторії Чорного моря один із чотирьох підводних човнів ЧФ Росії – носіїв крилатих ракет «Калібр», які відіграли важливу роль в обстрілах України. Ймовірно, цей підводний човен не підлягає відновленню, а якщо така технічна можливість все ж існує, то відновлення оцінюється як нерентабельне.

Знищення кораблів Чорноморського флоту триває від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Малий ракетний корвет «Великий Устюг», ймовірно, виведений з ладу 7 березня 2022 року.

Патрульний катер «Олег Шипіцин» уражений протитанковим ракетним комплексом в акваторії Азовського моря.

Фрегат «Адмірал Ессен» пошкоджений ракетою «Нептун» біля берегів Одеси.

Патрульний корвет «Юнармієць Балтики» уражений боєприпасом з безпілотника Bayraktar в районі острова Зміїний.

Десантні катери «Д-310», «Д-144», патрульні катери «П-275», «П-276», «П-281», «Раптор» – також уражені боєприпасами з Bayraktar в районі острова Зміїний.

Багатофункціональне судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» було підбите ракетою «Нептун» і зайнялося. За даними ЗМІ, судно везло на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси. Пошкоджене судно відбуксирували до Севастополя.

Рятувальне буксирне судно «Васілій Бех» – уражено в акваторії Чорного моря, 70% екіпажу загинуло, доля решти – невідома.

Сторожовий фрегат «Адмірал Макаров» та морський мінний тральщик «Іван Голубець» атаковані БПЛА і морськими безпілотними дронами-камікадзе в бухті Севастополя.

Середній розвідувальний корабель «Іван Хурс» зазнав пошкоджень у Чорному морі після атаки безпілотниками.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці «Самум» уражений українським морським дроном Sea Baby.

Патрульні корвети «Сергій Котов» і «Павло Державін» атаковані за допомогою морських безпілотників.

Рятувальне буксирне судно «Професор Миколай Муру» атаковано за допомогою морського безпілотника з експериментальним озброєнням.

Малий ракетний корвет «Аскольд» пошкоджений внаслідок ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі.

Разом із військовими кораблями Україна пошкодила російський нафтоналивний танкер-хімовоз – SIG. Цікаво, що це сталося далеко від українських берегів – поблизу бухти Новоросійська. Цим Україна продемонструвала свою здатність діяти на великих дистанціях і поставити під загрозу експорт російської нафти танкерним флотом. Від вибуху в корпусі судна утворилась пробоїна, через що було затоплене машинне відділення і виведені з ладу двигуни.

13 квітня 2022 року стало знаменним днем ​​для України. Українські військові завдали нищівного удару по флагману Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва". Внаслідок влучання двох ракет "Нептун" на кораблі виникла пожежа, яка зрештою призвела до його затоплення.

Загалом, Збройні сили України вивели з ладу 28 суден РФ: це майже третина Чорноморського флоту. Постійні атаки змусили російське командування відвести кораблі подалі від берегів України.

Успішними ударами по бойових кораблях і кораблях підтримки ЧФ РФ Україна не лише відсунула від своїх берегів ризик десантних операцій росіян на своєму узбережжі та зменшила кількість російських носіїв ракет, а й пробила «зернові» коридори для експорту українського збіжжя.