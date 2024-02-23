Президент Франції Емманюель Макрон прийме низку європейських лідерів і представників урядів у Парижі в понеділок, щоб обговорити допомогу Україні, пише з посиланням на офіс Макрона Reuters.

"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", - цитує агенція повідомлення пресслужби Єлисейського палацу.

Зазначається, що, Макрон сповнений рішучості надіслати Москві сигнал про те, що в Європі немає «втоми від України», попри побоювань щодо подальшої підтримки США.

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Українське видання Європейська правда також додає, що про запрошення від президента Франції повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю з Polsat News.

"Президент Макрон запросив до Парижа цілу низку європейських лідерів на спеціальній основі, щоб обговорити нові пропозиції щодо рішень і допомоги Україні. Ми обговоримо їх детально", – зазначив Дуда.

Він додав, що в зустрічі візьмуть участь лідери низки країн.

Раніше ми писали, що Україна та Франція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Варто також додати, що під час Мюнхенської безпекової конференції віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що допомога Україні не може бути предметом для політичних ігор. 

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