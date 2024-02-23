Напереродні другої річниці повномасштабного вторгення Росії в Україну Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС із закликом посилити підтримку України, зокрема, забезпечити якнайшвидшу доставку військової техніки та боєприпасів.

Про це пише Polska Agencja Prasowa.

22 лютого Президія Сейму представила проєкт резолюції про вшанування пам'яті жертв жорстокого нападу Росії на Україну, яку згодом ухвалили депутати шляхом акламації.

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У документі Сейм засудив дії російської влади та звернувся до Міжнародного кримінального суду з закликом притягнути до відповідальності винних в усіх воєнних злочинах, скоєних проти українського народу.

"Приєднуючись до болю родин, які втратили близьких під час бойових дій, Сейм Республіки Польща віддає шану всім солдатам, які загинули, захищаючи Україну, та вбитим мирним жителям. Усвідомлюючи, що Україна не лише захищає свої кордони, а й стримує російський імперіалізм, Сейм Республіки Польща вітає і дякує українському народові та тій частині міжнародної спільноти, яка підтримує його оборонні зусилля, за їхню мужність і відвагу", - йдеться в резолюції.

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Сейм окремо подякував полякам, які брали й продовжують брати участь у допомозі громадянам України.

Польські парламентарі також звернулись до урядів країн НАТО та ЄС із закликом "посилити всебічну підтримку, яка надається Україні, зокрема забезпечити швидке постачання військової техніки та боєприпасів, що дозволить країні ефективно захищатися від агресора".

"Доля Польщі та Європи сьогодні залежить від долі України", – наголошує резолюція.

Нагадаємо, Kyiv Post повідломляв про ситуацію на кордоні з Польщею станом на ранок, 23 лютого: де найдовші черги.