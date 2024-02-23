Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування.

Йдеться про черговий транш у 880 млн доларів.

Тепер рішення має затвердити Рада директорів МВФ. Очікується, що це відбудеться найближчими тижнями.

«Україна виконала всі структурні маяки до третього перегляду програми МВФ… Результатом успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування в розмірі близько 880 млн доларів США», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Advertisement

У міністерстві також зазначили, що для третього перегляду програми від МВФ Україна ухвалила Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацювала заходи щодо мобілізації надходжень до держбюджету 2024 року.

Загалом цього року Київ очікує отримати 5,4 млрд доларів фінансової допомоги від МВФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один. Загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 млрд доларів», - сказав він.

Advertisement

В Уряді сподіваються, що міжнародні партнери нададуть нашій державі обіцяну допомогу.