Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Станом на ранок, за даними Державної прикордонної служби, в чергах стояло понад 2400 вантажівок. Усі вони прямують в Україну.

Найбільше фур стоїть навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин.

«Черги на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становлять десь 2460 вантажівок», - розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Найменше вантажівок проїжджає через пункти пропуску Шегині та Ягодин.

«Наприклад, по Шегиням кордон (за добу - ред.) перетнуло десь 60 вантажних транспортних засобів. І близько 60 вантажівок також перетнуло кордон у напрямку Ягодина, але всі ці машини по Ягодину - це в бік України. Бо за останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України у бік Польщі по цьому напрямку», - додав речник.

Водночас автобуси та легковики можуть проїжджати без перешкод.

Напередодні польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової та гуманітарної допомоги.

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Очікується, що 28 березня уряди України та Польщі зустрінуться у Варшаві, щоб обговорити ситуацію на кордоні.

Дональд Туск вважає, що зараз краще продовжити переговори на технічному та організаційному рівні, ніж проводити символічну зустріч на кордоні.

До цього президент Володимир Зеленський запропонував польському керівництву зустрітися на кордоні та долучити до перемовин представників Єврокомісії.