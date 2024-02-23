Укрпошта випустила нову марку «І буде весна». 

Вона присвячена 10-річчю війни, яку розв'язала Росія, та другій річниці початку повномасштабного вторгнення. 

У компанії вирішили додати позитиву та віри в перемогу. 

«Ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її «І буде весна». А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть, якщо не цьогоріч», - пояснив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. 

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На поштовому блоці зображені фотографії, які стали символом українського спротиву в Криму, Харкові, Бахмуті та Маріуполі. 

Марку вже можна купити у відділеннях та на сайті поштового оператора. 

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