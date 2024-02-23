Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів на колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини, повідомили в «Укрзалізниці».



У повідомленні йдеться, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, прямував транзитом через територію Польщі.



Компанія готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков закликав знайти й покарати злочинців негайно, «щоб у інших не було спокуси їх повторити».