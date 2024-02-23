Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти Росії.

До списку внесли 106 фізичних та 88 юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Санкції спрямовані на посилення обмежень проти російського військового та оборонного сектору, а також представників третіх країн, які постачають обладнання РФ.

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Крім того, під санкції потрапили відповідальні за депортацію та військове «перевиховання» українських дітей.

«Нові списки, узгоджені сьогодні, націлені насамперед на військовий та оборонний сектор і пов'язаних із ними осіб, зокрема на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, а також на представників судової влади, місцевих політиків і людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей», - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Євросоюз додав 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Частина з них розташовані на території третіх країн і допомагають РФ обходити вже діючі санкції.

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«Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і беруть участь в обході торговельних обмежень, інші - російські підприємства, що опікуються розробленням, виробництвом і постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії», - зазначили в ЄС.

Крім цього ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Загалом під європейськими санкціями нині перебуває понад 2 тисячі фізичних і юридичних осіб.