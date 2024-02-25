Коли війна закінчиться, на Путіна, його уряд і тих, хто за його наказом вчинив найжахливіші злочини проти народу України, обов’язково має чекати міжнародний трибунал.

Друга річниця з початку так званої «спеціальної воєнної операції» Путіна - ще один привід нагадати читачам Kyiv Post про жахіття, які вчинила та продовжує чинити Росія, на прикладі деяких найочевидніших воєнних злочинів, скоєних від її імені керівництвом і народом Російської Федерації.

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Цей список аж ніяк не є повним, і те, що ми зараз згадуємо ці конкретні події, не означає, що немає інших прикладів воєнних злочинів, які Росія вчиняла й продовжує вчиняти. Перераховані тут звірства лише ілюструють жорстокі злочинні дії прислужників Кремля та нелюдське поводження з українцями за останні два роки.

Воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією, є злочинами проти людства й неодмінно мають бути покарані.

Масові вбивства в Бучі – лютий-березень 2022 року

Особливістю воєнної кампанії Путіна проти України є масові вбивства російськими збройними силами мирного населення України та українських військовополонених. Прикладом цього є події, що відбулися під час боїв за місто Буча та його окупації в перший місяць російського вторгнення. За даними місцевої влади, в місті було виявлено 458 тіл (у тому числі тіла дев'ятьох дітей віком до 18 років), і 419 людей з цих 458 були вбиті, а 39, очевидно, померли природною смертю в жахливих умовах окупації. На багатьох знайдених тілах виявлені сліди тортур, багатьох було страчено зі зв’язаними руками. На жаль, це далеко не єдиний приклад звірств росіян на окупованих ними теренах.

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Знищення літака Ан-225 «Мрія» – 27 лютого 2022 року

Російські військові знищили цей відомий в усьому світі літак 27 лютого, під час перших днів битви за аеропорт Гостомеля. Літак Ан-225 «Мрія» досі залишається найважчим з коли-небудь побудованих літаків. Він був гордістю України, символом її технічного й наукового прогресу, тому росіяни, напевно, з особливим задоволенням нищили його, адже новина про руйнування «Мрії» була дуже болісною для всіх українців, але в той же час вона лише збільшила їхню рішучість дати відсіч ворожій орді.

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Обстріл залізничного вокзалу Краматорська – 9 квітня 2022 року

Дві радянські балістичні ракети «Точка-У», начинені касетними боєприпасами, влучили в цей день у залізничний вокзал міста, на якому від 1000 до 4000 мирних жителів, переважно літніх людей, жінок і дітей, чекали на евакуацію з регіону, який постійно зазнавав потужних російських обстрілів. Близько 10:30 ці дві ракети вбили 63 цивільних українців, у тому числі дев'ятьох дітей, і поранили ще 150, з яких 34 – діти. Російська влада заперечила свою відповідальність за цей злочин, звинувативши в обстрілі саму Україну. Той, хто бачив разючі кадри із залитим кров’ю пероном, закривавленими дитячими іграшками і розкиданими вибухом валізами, навряд чи колись це забуде.

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Дворічна трагедія Маріуполя

З самого початку війни місто Маріуполь – переважно російськомовне місто- порт із півмільйонним населенням (українського, російського, грецького та вірменського походження) потрапив у облогу, що тривала кілька місяців. Три місяці безперервних ракетних, авіаційних та артилерійських обстрілів знищили понад 90 % будівель міста та вбили щонайменше 25 000 мирних жителів, більшість з яких були поховані у братських могилах. Маріупольці ховалися у підвалах, де жили в «апокаліптичних умовах», без їжі, води, світла та тепла. Російські війська блокували надходження до міста гуманітарної допомоги, не дозволяли людям виїжджати й стріляли по тих, хто втікав попередньо узгодженими коридорами для евакуації. Влучаннями російських ракет чи авіабомб у місті були зруйновані пологовий будинок, театр і школа мистецтв, в яких ховалися мирні мешканці, а також школи, крамниці, більшість житлових будинків.

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Знищення маріупольського драмтеатру – 16 березня 2022 року

Підвали Донецького обласного академічного драматичного театру використовували як бомбосховище сотні мирних маріупольців, які написали перед будівлею театру величезними літерами слово «ДЕТИ», яке мало повідомити льотчикам ВКС Росії, що в ньому перебувають діти. Тим не менш, невдовзі після 10 години ранку в середу 16 березня російський літак скинув дві авіаційні бомби на театр, в якому, згідно з українськими офіційними повідомленнями, у той час перебувало щонайменше 600 цивільних маріупольців. Через два дні міська рада Маріуполя з посиланням на очевидців повідомила, що внаслідок вибуху в театрі загинуло понад 300 людей, а майже 130 вцілілих вдалося витягти з-під уламків цієї колись прекрасної будівлі.

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Масове вбивство в Оленівському таборі – 29 липня 2022 року

У ніч на 29 липня 2022 року поблизу окупованого росіянами села Оленівка Донецької області в тюрмі, в якій утримували українських військовополонених, більшість з яких були оборонцями металургійного комбінату «Авосталь» у Маріуполі, стався вибух. В результаті вибуху загинули близько 53 військових, ще 130 отримали поранення. Росіяни передбачувано звинуватили в обстрілі табору Україну, але за даними Служби безпеки України цей теракт здійснили росіяни, підірвавши вибухівку, закладену на території табору. Прохання генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша допустити на місце події місію, яка встановила би причини та винуватців інциденту, було росіянами відхилено, оскільки Росія відмовилася співпрацювати і з ООН, і з Міжнародним Червоним Хрестом.

Розстріл Олександра Мацієвського – 30 грудня 2022 року

42-річний Олександр Мацієвський, боєць-піхотинець Збройних сил України, який народився в Молдові, потрапив у полон до російських військових під час боїв під Бахмутом наприкінці грудня 2022 року. А 6 березня 2023 року в соцмережах з’явилося жахливе відео його страти. На відео український солдат курить сигарету, повертається до камери й каже «Слава Україні», і потім в нього стріляють з автоматів одразу з кількох боків. Спочатку загиблого ідентифікували як іншого бійця ЗСУ, але згодом українська влада встановила справжнє ім’я героя. У квітні 2023 року в його рідному місті Ніжині на Чернігівщині іменем Мацієвського назвали вулицю, а 25 листопада того ж року там відкрили пам’ятник безстрашному українцю.

Авіаудар по житловому будинку в Дніпрі – 14 січня 2023 року

Того дня хвиля російських ракет вдарила по кількох регіонах України, зокрема по столиці та інших великих містах. Близько 15:30 російська ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Соборному районі міста Дніпра. Внаслідок удару загинули понад 60 мирних жителів, 80 отримали поранення, був вщент руйнований один під'їзд будинку (загалом 236 квартир). Руйнування будинку залишило близько 400 людей без даху над головою, ставши одним із найдраматичніших епізодів багатомісячної російської кампанії ракетних, дронових та авіаударіа по цивільному населенню України та її цивільній інфраструктурі.

Руйнування дамби Каховського водосховища – 6 червня 2023 року

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС рано вранці 6 червня 2023 року, і через її руйнування вода Каховського водосховища затопила величезну територію на правому березі річки Дніпро, через що тією чи іншою мірою постраждали 16 000 людей. Хвилею повені змило величезну кількість протипіхотних мін, 1,5 мільйона гектарів сільськогосподарських угідь були затоплені, що завдало масштабної шкоди довкіллю. Багатьох людей довелось звідси евакуювати, адже їхні будинки опинилися під водою, а питна вода була забруднена. У води Дніпра потрапило багато мазуту та інших небезпечних забруднюючих речовин, що зрештою призвело до забруднення західної частини Чорного моря. Звичайно, Росія звинуватила Україну в тому, що вона начебто зруйнувала дамбу потужним обстрілом, але всі докази свідчать про те, що вибух стався всередині дамби, яка контролювалася російськими військами. Десятки тисяч людей отримали різного роду ушкодження внаслідок цього жахливого теракту, а точну кількість загиблих через нього встановити поки що неможливо.

Ракетний удар по піцерії РІА в Краматорську – 27 червня 2023 року

У вівторок, 27 червня 2023 року, приблизно о 19:30 дві балістичні ракети «Іскандер» влучили у піцерію RIA, популярну серед гуманітарних працівників, журналістів, військових і місцевої молоді. На той час в приміщенні піцерії було близько 80 осіб відвідувачів і персоналу. Тринадцять людей загинули, серед яких були: відома українська письменниця Вікторія Амеліна, 17-річна дівчина, 14-річні сестри-близнючки й Ян Торторічі – ветеран Корпусу морської піхоти США. Ще 61 людина отримала поранення внаслідок цих влучань. Ще один снаряд влучив тоді в село неподалік Краматорська, через що п'ятеро людей отримали поранення.

Знищення православного собору в Одесі – 23 липня 2023 року

Рано вранці 23 липня 2023 року 19 ракет щонайменше п’яти типів («Калібр», «Онікс», Х-22, «Іскандер-К» та «Іскандер-М») вдарили по Одеській області, вбили трьох і поранили 19 людей. Понад 40 будівель, серед яких 25 пам’яток архітектури, зокрема православний Спасо-Преображенський собор, зазнали того дня значних ушкоджень. Ракета, начинена величезною кількістю вибухівки, влучила в дах найбільшого православного собору Одеси, серйозно пошкодивши його будівлю й інші будівлі на прилеглій території. На той час собор ще номінально належав Московському патріархату, а не Православній Церкві України.