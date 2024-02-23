Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, нагадує про закон від 14 лютого 2024 року, який підписав президент Росії Володимир Путін.



Цей закон дозволяє конфіскацію майна за "поширення неправдивої інформації про російські збройні сили". На думку аналітиків, це значною мірою спрямовано на те, щоб змусити мовчати внутрішніх критиків війни в Україні.

Двома днями раніше "Комітет з іноземного втручання" Державної Думи представив законопроєкт, що має на меті розширити перелік "небажаних" для Росії організацій.



У відомстві вважають, що це, ймовірно, спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних західних ЗМІ, таких як RFE/RL, Deutsche Wellе і Російська служба Бі-Бі-Сі.

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«Ці кроки є частиною ширшої тенденції російського уряду, який намагається обмежити внутрішнє інформаційне середовище, щоб обмежити внутрішню критику та інакомислення», - йдеться у звіті.

Хоча ця тенденція спостерігається вже багато років, вона значно прискорилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.