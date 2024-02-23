Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, нагадує про закон від 14 лютого 2024 року, який підписав президент Росії Володимир Путін.
Цей закон дозволяє конфіскацію майна за "поширення неправдивої інформації про російські збройні сили". На думку аналітиків, це значною мірою спрямовано на те, щоб змусити мовчати внутрішніх критиків війни в Україні.
Двома днями раніше "Комітет з іноземного втручання" Державної Думи представив законопроєкт, що має на меті розширити перелік "небажаних" для Росії організацій.
У відомстві вважають, що це, ймовірно, спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних західних ЗМІ, таких як RFE/RL, Deutsche Wellе і Російська служба Бі-Бі-Сі.
«Ці кроки є частиною ширшої тенденції російського уряду, який намагається обмежити внутрішнє інформаційне середовище, щоб обмежити внутрішню критику та інакомислення», - йдеться у звіті.
Хоча ця тенденція спостерігається вже багато років, вона значно прискорилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 February 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mSy1nSmtiZ
Крім того, у РФ створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України.
Раніше ми писали про те, що корупція в армії РФ суттєво підриває її ефективність на фронті.
Коментарі (0)