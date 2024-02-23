Президент наголосив, що "ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!”

Завтра, 24 лютого, виповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.



Раніше ми писали про те, що Данія оголосила про новий пакет військової допомоги на понад 200 млн доларів і перші F-16 для України. Винищувачі F-16 прибудуть до України вже влітку.