Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.

“У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України”, - зазначив Зеленський у Тelegram.

Президент наголосив, що "ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!”

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Завтра, 24 лютого, виповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше ми писали про те, що Данія оголосила про новий пакет військової допомоги на понад 200 млн доларів і перші F-16 для України. Винищувачі F-16 прибудуть до України вже влітку.

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