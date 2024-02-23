Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.
“У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України”, - зазначив Зеленський у Тelegram.
Президент наголосив, що "ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!”
Завтра, 24 лютого, виповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Раніше ми писали про те, що Данія оголосила про новий пакет військової допомоги на понад 200 млн доларів і перші F-16 для України. Винищувачі F-16 прибудуть до України вже влітку.
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