Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про пакет військової допомоги Україні на 247,4 млн доларів, повідомляє The Guardian.



"Час Україні не допомагає, на полі бою важливі лише дії. Боротьба України за волю – наша боротьба", - сказала Фредеріксен.



Окрім того, Данія цього літа передасть Україні перші винищувачі F-16, цитує Міністерство оборони Данії UNITED24 Media.