Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про пакет військової допомоги Україні на 247,4 млн доларів, повідомляє The Guardian.
"Час Україні не допомагає, на полі бою важливі лише дії. Боротьба України за волю – наша боротьба", - сказала Фредеріксен.
Окрім того, Данія цього літа передасть Україні перші винищувачі F-16, цитує Міністерство оборони Данії UNITED24 Media.
⚡️ Denmark to transfer the first F-16 fighter jets to Ukraine this summer, — Danish Ministry of Defense.— UNITED24 Media (@United24media) February 22, 2024
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна, захищаючись від загарбника, матиме право застосовувати F-16 для ударів по військових цілях на території РФ.
Нагадаємо, Нідерланди, які обіцяють надати Україні щонайменше 24 сучасні американські винищувачі F-16, запевнили, що "йдуть за графіком".
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