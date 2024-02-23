Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський розпочав аудит українського війська, оскільки досі є підрозділи, які за два роки повномасштабної агресії Росії жодного разу не були на фронті.

Про це розповів очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у програмі "Тема з Мосейчук".

"Пан Сирський наразі робить аудит усіх Сил оборони. Тому що два роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу взагалі не були на фронті. Армія - 900 тисяч [людей], умовно, 300 тис. з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч...", - зазначив Давид Арахамія.

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За словами нардепа, під час аудиту вже виявили 8 тис. людей, які "просто прикомандировані до Генштабу, і не воювали". Він прогнозує, що за підсумками аудиту ця цифра буде набагато більша.

Арахамія запевнив, що виявлені під час аудиту працівники вже отримали відповідний наказ, тож наразі їх готують для підсилення українського війська на передовій.

Нагадаємо, до законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4 тис. поправок. Його можуть ухвалити в цілому 6 березня.

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