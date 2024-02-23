Сполучені Штати запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального, повідомили у пресслужбі Білого дому з посиланням на президента США Джо Байдена.



"Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її завойовницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального", - заявив Байден.

Президент США зазначив, що санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

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"Вони дадуть змогу Путіну заплатити ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни", - зауважив Байден.

Крім цього, Сполучені Штати вводять нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за "надання прихованої підтримки російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію по всьому світу", - наголосив Байден.



Зазначимо, що США стали другою країною, яка запровадила санкції проти Росії у відповідь на смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Першою країною була Велика Британія.



У британські санкційні списки потрапили шестеро осіб, серед яких керівник колонії Вадим Калінін та його заступники.