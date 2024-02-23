Документ ухвалили одразу за основу та в цілому. У другому читанні «за» проєкт закону проголосували 319 парламентарів. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт , який передбачає демобілізацію строковиків під час воєнного стану.

Документ передбачає зміни в прикінцевих положеннях закону про військову службу.

Строковики, які відслужили свій термін служби, можуть бути звільнені в запас. Для цього буде потрібен указ президента.

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За словами депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, до законопроєкту також включили норму, яка передбачає для демобілізованих строковиків відстрочку від мобілізації на один рік.