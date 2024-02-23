Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків під час воєнного стану. 

Документ ухвалили одразу за основу та в цілому. У другому читанні «за» проєкт закону проголосували 319 парламентарів. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. 

Документ передбачає зміни в прикінцевих положеннях закону про військову службу. 

Строковики, які відслужили свій термін служби, можуть бути звільнені в запас. Для цього буде потрібен указ президента.

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За словами депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, до законопроєкту також включили норму, яка передбачає для демобілізованих строковиків відстрочку від мобілізації на один рік. 

Тепер документ мають підписати голова Верховної Ради та президент. 

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