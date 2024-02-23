.Міжвідомча робоча група переглянула 1323 інструменти державного регулювання (дозволів, ліцензій та інших обов’язкових для бізнесу документів), повідомив Олексій Дорогань, Виконавчий директор Офісу ефективного регулювання (BRDO) під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Понад третину цих документів було рекомендовано скасувати, і 100 з них наразі вже скасовано.

Олексій Дорогань пояснив, що анулювали 32 різних акти законодавства, які були розроблені, прийняті та скасували вже сотню різних документів.

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Він додав, що загалом було рекомендовано скасувати 456 інструментів, змінити – 584, залишити – 268 інструментів, додатково опрацювати 15 інструментів.

Раніше ми писали, що у Києві відбувся медіамарафон до 10 роковин агресії РФ проти України. У межах заходу відбулися чотири тематичні дискусійні панелі: «Майдан», «Крим», «Схід» і «Повномасштабне вторгнення».

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