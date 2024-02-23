Українцям варто бути готовими до можливих обстрілів щодня, незважаючи на дати.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У нього запитали чи планує Росія масовану атаку по Україні у другу річницю повномасштабного вторгнення.

«Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди. Тому що це країна, яка намагається нас знищити просто фізично, знищити як країну. Можливо, і буде якась прив’язка до дат, а, можливо, і не буде», - зазначив Ігнат.

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За його словами, спрогнозувати, коли росіяни завдадуть чергового масованого удару - неможливо. Тож людям потрібно не розслаблятися.

«Тут треба щодня бути на чеку, я просто хочу ще раз усім нагадати, як було торік - була перша річниця, усі чекали і 23 лютого, коли у них Дєнь защітніка атєчєства... і 24 лютого. Тоді не було обстрілів ні 23-го, ні 24-го, масований обстріл був 9 березня - на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку», - додав Ігнат.

Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили та Сили оборони завжди готові до відбиття повітряного нападу РФ.