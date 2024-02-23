МЗС Росії значно розширило стоп-лист осіб із ЄС, яким заборонений в’їзд у країну у відповідь на ухвалення Євросоюзом 13-го пакета санкцій проти РФ. Про це стало відомо із Телеграм-каналу  Міністерство закордонних справ Російської Федерації.

Згідно з заявою МЗС, в'їзд до РФ заборонений громадянам спільноти ЄС, відповідальним за надання військової допомоги Україні. Це представники силових відомств і комерційних організацій країн ЄС.

Також у російський стоп-лист додали представників Ради Європи, членів законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасників ПА ОБСЄ та ПАРЄ, які систематично критикують країну-агресора.

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Нагадаємо, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти Росії. До списку внесли 106 фізичних та 88 юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Також сьогодні США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть Навального. 

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