У п'ятницю, 23 лютого президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами, яка діятиме протягом 10 років.

Про зміст першої подібної угоди з країною поза G-7 розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у Facebook.

"З ключового - конкретні обсяги підтримки нашої держави. У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках", - зазначив посадовець.

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За його словами, угода з Данією суттєво відрізняється від попередніх тим, що включає "потужний військовий блок", окрім класичних положень щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузях оборонної промисловості, розвідки, кібербезпеки, а також з питань відновлення України, антиросійських санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

"Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через AFCC, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, проведення навчань, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні", - пояснив Жовква.

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Угода з Данією також передбачає підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання високотехнологічної військової допомоги, в тому числі безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення.

Окрім цього, Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом 10 років строку дії цієї угоди, з можливістю його продовження за згодою сторін.

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"Традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії", - додав член команди Зеленського.

Нагадаємо, Італія готова підписати з Україною безпекову угоду найближчим часом.

За підсумками візиту до Токіо прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Київ і Токіо ведуть перемовини щодо безпекової угоди між країнами.

16 лютого президент України Володимир Зеленський в межах візитів до Німеччини та Франції підписав з лідерами цих держав угоди про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові умови безпекової угоди між Україною і Німеччиною, а також Францією.

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У середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Окрім цього, Канада готова підписати безпекову угоду з Україною, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.