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Карикатури
Вбивство Навального як доза терору, щоб нагадати рашистам, за кого їм голосувати наступного місяця
Вбивство Навального як доза терору, щоб нагадати рашистам, за кого їм голосувати наступного місяця
Сергій Коляда про кремлівського вбивцю, який забезпечував хитких «виборців» перед переобранням
Сергій Коляда
| лютий 23, 2024, 20:15
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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