Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку військові РФ буцімто знайшли докази торгівлі органами українських військових, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).



За словами росіян, постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

У ЦПД зазначають, ця інформація від РФ не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії «Чорна трансплантологія».



Мета кампанії - дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.

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“Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини,” - акцентують фахівці з ЦПД.