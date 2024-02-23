Польський уряд проігнорував запропоновану українською владою зустріч на українсько-польському кордоні задля вирішення проблеми блокади постачання українського збіжжя до ЄС через Польщу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися ... Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації ... Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І Уряд України сьогодні тут ... Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - написав очільник українського уряду.