Польський уряд проігнорував запропоновану українською владою зустріч на українсько-польському кордоні задля вирішення проблеми блокади постачання українського збіжжя до ЄС через Польщу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.
"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися ... Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації ... Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І Уряд України сьогодні тут ... Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - написав очільник українського уряду.
У наступному повідомленні Денис Шмигаль також зазначив:
Ми публічно сьогодні звертаємось до наших польських колег. До польських аграріїв. До всіх поляків. Починати завжди треба з правди.
- По-перше, останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Україна не продає свою кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок!Наш Уряд 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає — і відповідно експорту теж немає.Ми хочемо, аби це почули і польські фермери, і польське суспільство.
- По-друге, через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. Тоді як основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.
- По-третє, блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці наших країн. Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 млрд доларів щороку.
Раніше ми писали про те, що Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон з Польщею, щоб вирішити проблему блокування.
Kyiv Post розбирався з тим, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами. У нашому матеріалі докладно про ситуацію на пунктах пропуску і про інше.
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