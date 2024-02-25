Від редакції:

До другої річниці від початку повномасштабної війни Росії проти України ми запросили низку відомих політиків, бізнесменів і військових, аналітиків і журналістів, щоб вони поділилися своїми думками про те, що ця трагічна дата означає для них і для всіх нас.

Роман Ващук

Два роки тотальної війни, авіаударів і відкритих шлюзів – а українські підприємці продовжують працювати, відновлюватися та впроваджувати інновації. На щастя, є рука уряду, яка підтримує і сприяє розвитку бізнесу через програми грантів і позик. На жаль, є й рука держави, яка простягається, щоб перешкоджати і ставить під загрозу економічну діяльність. Екзистенційно важлива зовнішня фінансова підтримка повинна базуватися на допомозі першим силам взяти гору над другими. Це закладе основу для стійкого відновлення на шляху до перемоги.

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Роман Ващук — бізнес-омбудсмен і колишній посол Канади в Україні.

Рінат Ахметов

Конфлікт, який почався для України та для нас у 2014 році, за останні два роки переріс у повномасштабну та особливо жорстоку війну. І вона ще триває. Це означає, що всі ми повинні активізувати наші зусилля для нашої спільної перемоги.

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У наступному році я та всі підприємства СКМ збираємося посилити підтримку наших Сил оборони та мирного населення України. Ми продовжимо допомагати українській армії, будуючи підземні сховища, виробляючи протимінні трали та надаючи необхідне обладнання та ресурси для порятунку життів.

Найголовніше – ми й надалі підтримуватимемо людей – постраждалих від російської агресії мирних українців, захисників Маріуполя, які й надалі отримуватимуть необхідну підтримку, ветеранів, завдяки яким ми живемо на нашій землі, в суверенній і незалежній Україні.

Наша допомога не зменшиться, в Україні знову не запанує мир. Впевнений, що разом ми переможемо ворога і збудуємо нову, сильну і квітучу Україну.

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Рінат Ахметов - президент System Capital Management (SCM)

Енді Хандер

Українці надихнули вільний світ. Минуло два роки відтоді, як з великим серцем українці взялися в цю екзистенційну боротьбу і продовжують відстоювати свободу, суверенітет і незалежність, протистояти жорстокому російському вторгненню.

84% членів AmCham мають співробітників, які проходять військову службу в Збройних Силах України. У 29% були випадки загибелі співробітників; 30% компаній отримали пошкодження на підприємствах.

Але незважаючи на труднощі, страждання та втрати, натхненна хоробрими захисниками бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, зберігаючи економіку, сплачені податки та працевлаштованих українців.

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Україна залишається відкритою для бізнесу. Згідно з останнім опитуванням AmCham, 86% членів AmCham повністю функціонують.

Дайте нам інструменти, і ми завершимо роботу – сміливий сигнал AmCham Ukraine сьогодні надсилає Сполученим Штатам і міжнародним партнерам щодо продовження військової та фінансової підтримки.

Зараз настав час підтримати Україну, оскільки глобальна безпека поставлена на карту.

Енді Зандер, президент Американської торговельної палати України.

Ганна Дерев'янко

З наших спостережень серед членів ЄБА – за ці два роки війни бізнес вистояв і продовжує працювати.

На початку війни у нас були підприємства, які не працювали (29% у березні, 4% у квітні), зараз їх немає. Бізнес продовжує платити податки та виплачувати зарплату працівникам.

За цей період ми спостерігали незначні зміни у фінансовій стійкості компаній. Це не означає, що бізнес не має збитків. Просто в цей період компанії поступово знаходять шляхи для подальшої роботи та розвитку. І картина схожа на збитки компаній.

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Водночас за ці 2 роки змінилися актуальні для бізнесу проблеми та питання.

На початку актуальними були питання енергетики, макроекономічної стабільності, стабільності банківської системи, стабільності телекомунікаційної системи. Зараз на перший план вийшли питання, пов'язані з людьми - бронювання працівників, мобілізація, міграція, складність пошуку кваліфікованих кадрів на вакансії.

Тим не менш, бізнес вірить у майбутнє, продовжує інвестувати, покращує очікування щодо фінансового доходу вже існуючого бізнесу тощо.

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Як можна сприяти подальшій стійкості бізнесу? Нам, як країні, потрібно більше довіри та єдності – між бізнесом і владою, суспільством і владою тощо.

Його формують комунікації. Чесно кажучи, у бізнесу немає бажання атакувати владу, розуміти виклики, які є на місці складності рішень.

Проте компанії хочуть бути почутими. Тому важливо будувати майданчики, де ми можемо почути один одного або, принаймні, мати можливість поговорити.

Цей діалог, напевно, мотивуватиме компанії не просто зупинятися, а рухатися далі; допоможе зрозуміти, що вони важливі.

Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації, Київ.