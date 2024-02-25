Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. Спочатку вдарили ракетами по південному регіону. Потім запустили дрони.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія намагалася знищити нашу ППО на півдні.

«На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему протиповітряної оборони, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря», - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Далі відбулись дві хвилі дронових атак з інтервалом у понад 2 години.

«Спочатку дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину. В наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід», - повідомили в Силах оборони півдня.