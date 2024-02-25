Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. Спочатку вдарили ракетами по південному регіону. Потім запустили дрони.
Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, Росія намагалася знищити нашу ППО на півдні.
«На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему протиповітряної оборони, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря», - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.
Далі відбулись дві хвилі дронових атак з інтервалом у понад 2 години.
«Спочатку дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину. В наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід», - повідомили в Силах оборони півдня.
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Один безпілотник збили на Дніпропетровщині. Його приземлили у Новомосковському районі.
На Миколаївщині уламки збитого БпЛА пошкодили лінію електропередач.
Знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.
ППО працювала також на Київщині.
За даними обласної влади, влучань немає. Уламки збитих дронів впали на відкритій території за межами населених пунктів.
Загалом російська армія запустила по Україні 18 «шахедів».
Наша ППО збила 16 з них.
У Повітряних силах уточнили, що окупанти атакували з південного напрямку. Була загроза для Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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