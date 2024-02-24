Європейський Союз планує передати Україні майже 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Український дипломат наголосив, що боєприпаси нині є в пріоритеті для ЗСУ.

«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч патронів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок», - написав очільник українського МЗС.