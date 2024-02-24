Європейський Союз планує передати Україні майже 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
Український дипломат наголосив, що боєприпаси нині є в пріоритеті для ЗСУ.
«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч патронів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок», - написав очільник українського МЗС.
During our call today, @JosepBorrellF reaffirmed the EU's full solidarity with Ukraine. I thanked him for his personal leadership and support over the past two years.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2024
The EU has made historic decisions on providing weapons to Ukraine, imposing sanctions on Russia, launching…
Раніше стало відомо, що Велика Британія виділить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 млн доларів) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для України.
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