Європейський Союз планує передати Україні майже 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Український дипломат наголосив, що боєприпаси нині є в пріоритеті для ЗСУ. 

«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч патронів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок», - написав очільник українського МЗС.

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Раніше стало відомо, що Велика Британія виділить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 млн доларів) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для України.

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