Російська армія регулярно штурмує позиції українських військ. На багатьох напрямках ситуація складна та потребує постійного контролю.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він відвідав передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.

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«Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», - сказав Головнокомандувач.