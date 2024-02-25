Російська армія регулярно штурмує позиції українських військ. На багатьох напрямках ситуація складна та потребує постійного контролю.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він відвідав передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. 

Advertisement

«Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», - сказав Головнокомандувач. 

Протягом доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнень. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. 

Російські війська намагалися 39 разів прорвати оборону ЗСУ в районі Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку. 

«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області», - звітують в Генштабі. 

Advertisement

На Запорізькому напрямку ворог штурмував у районі Роботиного. 

На Херсонському напрямку Сили оборони й надалі утримують свої позиції та відбивають атаки окупаційних військ. 

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра», - пишуть у зведенні. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Привид Києва: хто цей легендарний льотчик російсько-української війни? Війна в Україні
1 годину тому
Привид Києва: хто цей легендарний льотчик російсько-української війни?
Марина Шашкова
Буданов розповів, чи має Росія ракети з Ірану та КНДР
4 години тому
Буданов розповів, чи має Росія ракети з Ірану та КНДР
Київ Пост
Три пари українських очей
5 годин тому
ПОГЛЯД: Три пари українських очей
Мартін Польячік
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Цієї ночі росіяни намагалися знищити систему ППО на півдні, - Гуменюк
Далі » Масований удар по Костянтинівці: зруйновано залізничний вокзал