Російська армія регулярно штурмує позиції українських військ. На багатьох напрямках ситуація складна та потребує постійного контролю.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він відвідав передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.
Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.
«Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», - сказав Головнокомандувач.
Протягом доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.
Російські війська намагалися 39 разів прорвати оборону ЗСУ в районі Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку.
«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області», - звітують в Генштабі.
На Запорізькому напрямку ворог штурмував у районі Роботиного.
На Херсонському напрямку Сили оборони й надалі утримують свої позиції та відбивають атаки окупаційних військ.
«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра», - пишуть у зведенні.
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