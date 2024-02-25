Вночі російська армія масовано обстріляла Костянтинівку на Донеччині. 

Попередньо, вдарили ракетами С-300. 

Поранена одна людина. 

Внаслідок атаки у місті зруйнований залізничний вокзал, пошкоджені більше десятка будинків та магазинів. 

«Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу,  храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск», - повідомили в поліції. 

Advertisement

У Селидовому внаслідок ворожої атаки пошкоджено кафе. 

Загалом протягом доби армія РФ обстріляла 6 населених пунктів області. 

Пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.

Раніше головнокомандувач ЗСУ повідомив, що російська армія регулярно штурмує позиції українських військ. На багатьох напрямках ситуація складна та потребує постійного контролю.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Втрати ЗСУ, контрнаступ та зустріч з Путіним: головне з пресконференції президента Зеленський
2 години тому
Втрати ЗСУ, контрнаступ та зустріч з Путіним: головне з пресконференції президента
Київ Пост
Віра, символи та пам'ять у країні війни Війна в Україні
7 годин тому
ПОГЛЯД: Віра, символи та пам'ять у країні війни
Андрій Курков
Арабески на тему міфів про Параджанова
11 годин тому
Арабески на тему міфів про Параджанова
Олег Чорний
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Сирський та Умєров відвідали передову
Далі » Міністр оборони анонсував «потужний» план на 2024 рік