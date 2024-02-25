Вночі російська армія масовано обстріляла Костянтинівку на Донеччині.

Попередньо, вдарили ракетами С-300.

Поранена одна людина.

Внаслідок атаки у місті зруйнований залізничний вокзал, пошкоджені більше десятка будинків та магазинів.

«Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск», - повідомили в поліції.