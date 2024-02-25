Міністр оборони Рустем Умєров анонсував «потужний» план на 2024 рік.

Про це він сказав під час форуму «Україна. Рік 2024».

За словами міністра, такий план уже готовий.

Деталей Рустем Умєров не розкрив, але запевнив, що цей план дасть результати цього року.

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо, а він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати в 2024 році. Тому ми працюємо разом зі всіма складовими Силами безпеки і оборони», - зазначив Умєров.

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Міністр оборони наголосив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, є найбільшою з часів Другої світової війни.

«Маємо лінію фронту протяжністю 3200 км, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км», - сказав Умєров.

Рустем Умєров додав, що наша держава має не тільки безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а й знання про особливості ведення війни росіянами.

«Ми розуміємо їхні тактики стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам», - зауважив очільник оборонного відомства.