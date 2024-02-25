Олександр Лукашенко відзначився черговою цинічною заявою про війну, яку розв'язала РФ проти України.

Він заявив, що Москва нібито готова до мирних переговорів з Києвом. 

Більше того, Олександр Лукашенко вважає - якщо українці не погодяться на перемовини з Кремлем, вони «повністю втратять країну».

«Є можливість домовитись! Я бачу, що росіяни взяли курс на мирне врегулювання цього питання. Якщо не підуть на переговори з Росією, повністю втратять країну», - сказав він.

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Сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що піде на наступні президентські вибори, які відбудуться у 2025 році.

«Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції - ред.), що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо - жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі», - сказав він.

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