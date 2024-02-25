Букмекери знову оновили прогноз переможців пісенного конкурсу Євробачення-2024. 

Безсумнівним фаворитом є Україна. Дует Alyona Alyona і Jerry Heil має всі шанси на перемогу. 

Це дані OLBG - спільноти букмекерської платформи зі Сполученого Королівства. 

На другому місці, за версією букмекерів, Італія. 

У трійці лідерів також Ізраїль.

Далі йдуть Велика Британія та Швеція. 

Цьогоріч на Євробаченні Україну представлятиме дует Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. 

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68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться в травні 2024 року у  Швеції. У ньому візьмуть участь представники 37 країн. 

Півфінали пройдуть 7 та 9 травня. Україна братиме участь у першому півфіналі. 

Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня у шведському місті Мальме.

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