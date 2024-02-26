Вночі російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили дев'ять "Шахедів" і три ракети.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, сили ППО знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.

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Раніше Повітряні сили повідомили, що війська РФ запустили по Україні кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в кількох південних і центральних областях України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки є руйнування в приватному секторі: "дахи, фасади, вікна".

Більше по темі Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський Президент України сказав, що громадяни РФ не обурюються через смерть лідера їхньої політичної опозиції, якого Кремль тримав у в’язниці, схожій на табори сталінського ГУЛАГу.

Пізніше голова ОВА Сергій Лисак написав, що в області працювала ППО. За його інформацією, поранень дістали чотири людини, а а місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто та вантажівка.