Президент США Джо Байден у вівторок у Білому домі зустрінеться з лідерами Конгресу, включно з речником Палати представників Майком Джонсоном, аби прискорити надання Україні пакету фінансової допомоги.

Про це пише видання Bloomberg.

В опублікованому в неділю графіку Білого дому вказано, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки та збереження відкритості уряду".

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.

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Як пише видання, у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана в Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.

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Нагадаємо, 23 лютого Сполучені Штати запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

"Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її завойовницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального", - заявив Байден.