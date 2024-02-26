Європейська комісія розпочала процес скринінгу законодавства України на відповідність європейським нормам, а вже в середині березня презентує загальні рамкові умови для початку перемовин з Україною про членство в Євросоюзі.

Це підтвердила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

"Там дуже багато роботи, складний графік... Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. З нашого боку, ми надамо вам у середині березня загальну рамку для переговорів," - запевнила посадовиця, наголосивши на зобов'язаннях України виконувати рекомендації Єврокомісії для наступного кроку на шляху до ЄС.

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Напередодні Урсула фон дер Ляєн розповіла, що рамкові умови будуть фіналізовані вже після європейських виборів, які відбудуться на початку літа. За її словами, до того часу буде потрібно узгодити різні переговорні позиції.

Президентка ЄК підкреслила, що її візит, а також прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, очільниці уряду Італії Джорджі Мелоні і прем’єра Бельгії Александра Де Кроо до Києва в другу річницю повномасштабного вторгнення демонструє непохитну підтримку України в довгостроковій перспективі, зокрема шляхом надання військової та фінансової допомоги і подальшого санкційного тиску на військово-політичне керівництво Росії.

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"Ми вже надали пів мільйона боєприпасів, і до кінця року досягнемо рівня одного мільйона. Також 60 тисяч солдатів підготовлені з нашою допомогою", - сказала вона.

Окрім цього, Урсула фон дер Ляєн анонсувала відкриття оборонного офісу в Києві для зміцнення оборонних потужностей України як частини європейської системи.

"Ми розробляємо стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо за три тижні. Це буде перший крок інтегрування України в наші оборонні промислові програми. І водночас ми навчаємося від вас, із вашого досвіду на полі бою. Ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю й відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві", - повідомила президентка ЄК.

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Нагадаємо, в середині січня Єврокомісія почала розробляти формат переговорів з Україною щодо членства в ЄС.