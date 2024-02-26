Росія провалила наймасштабнішу в своїй історію спеціальну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти України, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов у неділю, 25 лютого, на форумі "Україна. Рік 2024".

Дана операція носила назву “Майдан-3”, в рамках якої Кремль планував створити ситуацію, в якій можна було би поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Адже Володимир Зеленський склав присягу Президента України 20 травня 2019 року.

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Москва очікувала в звʼязку з цим певну смуту в українському суспільстві, яка мала бути спроєктована на наше військо.

“Посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії, - сказав Кирило Буданов. - Але вони не зможуть нанести воєнну поразку, і ця їхня спецоперація вже провалилася”.

Більше по темі Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський Президент України сказав, що громадяни РФ не обурюються через смерть лідера їхньої політичної опозиції, якого Кремль тримав у в’язниці, схожій на табори сталінського ГУЛАГу.

Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Kyiv Post, назвав російським наративом заяви про начебто його нелегітимність на посаді після травня 2024 року.

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“Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки «Сімки» мають, для всіх це, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі”, - сказав Зеленський.

За його словами, російські наративи сприймають громадяни багатьох країн Європи, Близького Сходу, Латинської Америки, Африки і США, оскільки Москва роками вкладає в їх просування величезні кошти.

Зеленський нагадав, що Росія вкладає величезні кошти по всьому світу, а її вплив на громадську думку до повномасштабного вторгнення був сильним і в Україні.