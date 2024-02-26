Агенти партизанського руху АТЕШ попсували танки, які росіяни завезли на залізничну станцію в Євпаторії, що в окупованому Криму.
Про це АТЕШ повідомляє в Telegram.
Ще 23 лютого партизани повідомили про прибуття великої кількості танків на залізничну станцію Товарна.
"Наші агенти спостерігали за розвантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Після розвантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62", - йшлося в повідомленні.
Це радянські танки, які вироблялися до 1975 року й були зняті з озброєння в Росії.
Партизани запевняли, що відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не набагато посилить вогневу міць російських військ, наголосивши, що "в будь-якому разі не всі вони доїдуть до фронту".
Згодом агенти АТЕШ прозвітували, що під час перебування техніки в місті партизани її попсували.
Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський
"Є велика ймовірність, що в поле вона не виїде, а якщо й виїде, то назад уже не повернеться", - сказано в повідомленні.
Партизани констатували, що кількість танків на станції Товарна в Євпаторії значно зменшилася.
"Через дефіцит важкої техніки в їхніх провальних наступальних операціях на Запорізькому напрямку частина танків, що стоять на станції, вже поїхала на фронт", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку фортифікаційних споруд російських військ та військкомату в окупованому Криму.
Коментарі (0)