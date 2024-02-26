За дорученням Зеленського уряд розробить практичні кроки підтримки українських підприємств. Зокрема, програму українського кешбеку «Купуй українське», де українці зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів.



«Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. І я доручив уряду розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку «Купуй українське», коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», - цитує Укрінформ виступ Президента Володимира Зеленського на форумі “Зроблено в Україні”.

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Зеленський зазначив, що завдання країни – щоб українські гроші залишились в Україні та працювали, оскільки це “податки, зарплати воїнів, можливості нашої держави, зокрема і оборонні”.

У межах цієї програми вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові і технічні.

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«І маємо постаратись, щоб ця програма почала працювати в цьому році», - наголосив Президент.

Наприкінці січня Президент підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Вона має стати майданчиком для забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади й бізнесу, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації й зростання економіки України, а також для заохочення повернення громадян України з-за кордону. Новостворена платформа функціонуватиме під патронатом Президента.



Раніше ми писали про те, що уряд України розробив та надав Єврокомісії та владі Польщі пропозиції щодо вирішення проблеми блокади на кордоні з Польщею. За словами Зеленського, треба зробити все, щоб ситуація з блокуванням кордону була вирішена.