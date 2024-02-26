Як повідомляє Світовий Конгрес Українців, учасники рекордної за своїм масштабом глобальної кампанії реєстрували свої події на інтерактивній карті, створеній спільно Світовим Конґресом Українців (CКУ) та Українською правдою.

Найбільша кількість подій 24 лютого відбулася в Німеччині, США, Франції, Сполученому Королівстві та Канаді.

Акція українців у ПАР. Фото: Світовий Конгрес Українців

Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод виголосив промову на акції у Вашингтоні,  біля одного з найважливіших символів американської демократії – Меморіалу Лінкольна.

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“Світовий Конґрес Українців та наші друзі по всьому світу закликають міжнародну спільноту дати Україні те, що потрібно для перемоги – більше зброї, більше боєприпасів, посилення санкцій та арешт російських активів. Треба змусити Росію заплатити”– наголосив Павло Ґрод у своєму виступі.

У Празі масштабний український мітинг відкривав Президент Чехії Петр Павел, в Брюсселі до масової демонстрації доєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Акція на підтримку України у Празі. Фото: Світовий Конгрес Українців

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З Антарктиди відеозвернення записали учасники  28-ї української антарктичної експедиції. 

Докладніше про акцію можна дізнатися за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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