Український уряд надав Єврокомісії та владі Польщі пропозиції щодо вирішення проблеми блокади на кордоні з Польщею.

«Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблему на кордоні з Польщею. І пропозиції були передані Єврокомісії, колегам з Польщі. Нам треба зробити все, щоб ситуація була вирішена, вирішена спокійно, прагматично, і щоб відповідні пропозиції запрацювали», – цитує Укрінформ виступ Президента Володимира Зеленського на форумі “Зроблено в Україні”.



Зеленський висловив вдячність українським аграріям і українському бізнесу за розуміння всіх наявних викликів і за «дуже достойну поведінку на кордоні України».

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Нагадаємо, Президент України доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, щоб розв'язати питання блокування. Він також запросив приїхати на кордон очільника польського уряду Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду – підтримати цей діалог.

Напередодні український Уряд запропонував Польщі 5 кроків для вирішення ситуації на кордоні.

До цього польські урядовці проігнорували зустріч на кордоні з українськими колегами.

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Раніше ми пояснювали, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні.