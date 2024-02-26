Сьогодні, 26 лютого, Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков розпочав свій візит до України разом з іншими членами болгарського уряду. У межах візиту відбулася зустріч між Президентом України та Прем'єр-міністром Болгарії. Під час зустрічі сторони обговорили спільне виробництво озброєння, поточну ситуацію в Україні, створення безпекової угоди, співпрацю у створенні трибуналу для керівництва РФ та реалізацію Формули миру.



Крім того, під час перемовин Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков говорили про розбудову логістики та інфраструктури, основні потреби українських воїнів та безпеку в акваторії Чорного моря.



Також прем’єр-міністр Болгарії наголосив на тому, що агресивні амбіції РФ загрожують нацбезпеці Болгарії.

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Виробництво озброєння

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в спільному виробництві озброєння з Болгарією.

« На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші у свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо», – уточнив Президент України.

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Він зауважив, що йдеться не лише про співпрацю у воєнний період, а й у післявоєнний. Також сторони обговорили співпрацю в енергетиці, що дуже важливо в оборонному виробництві.



Фото: Офіс Президента

Ситуація в Україні

Під час пресконференції з прем‘єр-міністром Болгарії Зеленський заявив, що ситуація в Україні складна, але повністю контрольована.



"Можна дуже довго говорити про те, що в нас на полі бою, що з економікою, яка ситуація з партнерами, як суспільства сусідів підтримують нас або не підтримують, що на кордонах України. Дуже багато подій. Одним словом описати складно. Використовуючи мову військових, фразу, яку вони мені говорять, коли запитую, що на полі бою, відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована", - підкреслив президент України, відповідаючи на запитання щодо нинішньої ситуації в Україні.

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Логістика та інфраструктура

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков домовилися активізувати розбудову логістики та інфраструктури. Це допоможе покращити економічний стан обох країн.

«Окремо, я хочу подякувати Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі щодо розширення торговельних потоків та відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час, попри всі складнощі, забезпечувати нормальні економічні відносини. Ми домовилися із Болгарією розбудовувати логістику та інфраструктуру в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання нашим країнам», – підкреслив він.

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Констатація воєнних злочинів РФ та трибунал

Болгарія допомагає Україні встановлювати правду щодо російських воєнних злочинців. Український лідер зазначив, що незмінними пріоритетами України є максимально прагматична взаємодія із Болгарією в політичних питаннях, у питаннях справедливості.



«Ми цінуємо підтримку Болгарії в абсолютно справедливому тиску на Росію, зокрема санкційну роботу заради конфіскації активів держави-терориста. Приділили сьогодні увагу відповідальності Росії за воєнний терор, - зауважив Президент України



Болгарія вже допомагає встановлювати правду щодо російських воєнних злочинців та готова долучитися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.



“Ми також цінуємо підтримку Болгарією нашого руху в європейську та євроатлантичну спільноти. Це зміцнює нашу спільну безпеку», – додав Зеленський.

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Фото: Офіс Президента

Реалізація Формули миру

Президент України повідомив, що обговорив із болгарським прем‘єр-міністром реалізацію Української формули миру. «Цього року ми організовуємо перший Глобальний саміт миру. Я буду вдячний за активну роль Болгарії в цьому заході та підтримку Прем‘єр-міністром наших пропозицій», – резюмував очільник України.Ніколай Денков зазначив, що Болгарія підтримує Формулу миру Президента Зеленського задля досягнення справедливого миру на принципах ООН.

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Безпека у Чорному морі

На пресконференції з Ніколаєм Денковим Президент України зазначив, що завдяки співпраці України з партнерами поступово вдається повертати безпеку в Чорне море.



Він додав, що обов’язково настане час, коли безпека повернеться і в Крим. За роки російської окупації ситуація в Криму і всьому регіоні Чорного моря кардинально змінилася.



«Раніше Крим був одним із найбільш безпечних та перспективних місць у Європі. Російська окупація перетворила і Крим, і весь регіон в одну з найбільш гарячих зон небезпеки у світі. На щастя, завдяки нашій співпраці з партнерами поступово вдається повертати безпеку в Чорне море. Обов’язково настане час, коли ми повернемо безпеку і в Крим, і всім нашим людям, які там перебувають», – наголосив Зеленський.

Агресивні амбіції РФ загрожують нацбезпеці Болгарії

Премʼєр-міністр Болгарії Ніколай Денков на спільній з Президентом Володимиром Зеленським заявив, що агресивні амбіції Росії становлять безпосередню загрозу національній безпеці Болгарії, тому болгарський уряд і більшість у парламенті працюють над забезпеченням політичної, дипломатичної, військової та матеріальної підтримки України.

Глава болгарського уряду зазначив, що повномасштабна агресія Росії проти України, яка триває вже два роки, – це війна проти Європи та всього демократичного світу.



«Уже зрозуміло, що мета Путіна – не лише Україна, вона значно ширша. Російської агресивні амбіції – це безпосередня загроза національній безпеці Болгарії. Тому підтримувати Україну – це значить захищати та нас самих», - сказав Денков.



Він підкреслив, що Болгарія однозначно стоїть на боці України у цій несправедливій брутальній війні та наголосив, що після завершення війни одного дня має відбутися Трибунал над Росією для відновлення справедливості.



«Я закликаю міжнародну спільноту, щоб цей день настав якомога швидше», - акцентував Денков.



Фото: Офіс Президента

Безпекова угода

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що Болгарія буде консультуватися з Україною про гарантії допомоги і підпише відповідний документ, у рамках «Спільної декларації про підтримку України» країн G7.



«Болгарія – одна з країн, які підтримали декларацію G7.У рамках цієї декларації і наших двосторонніх зусиль ми постійно нарощуємо нашу підтримку і в галузі дипломатії, запрошенні до ЄС і НАТО, так і в галузі воєнно-технічної допомоги», – сказав він.



Денков зауважив, що його країна щодня перевіряє потреби України та свої можливості, що також стосується гуманітарної допомоги українцям у Болгарії та болгарам в Україні. Він також поінформував, що Болгарія підтримує пошук правильної правової форми для відшкодування страждань українському народу.



«Питання про підписання гарантій допомоги буде обговорюватися. Будуть проведені консультації, і ми приймемо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що Болгарія ще жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні», – наголосив очільник уряду.



Денков додав, що допомога Україні відбуватиметься у рамках зусиль Євросоюзу та НАТО і на підставі двосторонніх угод, дві з яких планують підписати сьогодні.



Він також відмовився розповідати про деталі воєнної допомоги Болгарії, але зауважив, що його держава є однією з провідних країн, яка надає допомогу Україні відносно власного ВВП.