Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Рішення підтримали 188 угорських депутатів, проти були лише шестеро, повідомляє агенція AP. «Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО», - написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у соціальній мережі X.

Уряд Віктора Орбана подав протоколи про схвалення вступу Швеції до НАТО в липні 2022 року, але справа застопорилася в парламенті через опозицію депутатів від керівної партії.

Швеція подала заявку на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку.

Для прийняття нових країн до Альянсу необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, і Угорщина лишалася останньою з 31 країни-члена, яка її не надала, після того, як Туреччина ратифікувала запит минулого місяця.



Раніше ми писали про те, що Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 7,1 млрд шведських крон. 15-й пакет допомоги Україні від Швеції включатиме десантні катери, зенітні системи, боєприпаси та багато іншого.