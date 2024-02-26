Польща солідарна з Україною у нинішній складний момент історії, але у двосторонніх відносинах є “один критичний момент”, пов'язаний з експортом української агропродукції, який потрібно вирішити з урахуванням інтересів обох сторін.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву очільника уряду Польщі Дональда Туска.

“Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз’єднати. Якщо б ми зараз посварилися і не знайшли вирішення у цій справі, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів,” - сказав Туск, наголосивши, що Варшава і Київ мають знайти рішення, які не зашкодять Україні, але жертвами яких не стануть й польські фермери.

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На думку прем'єра Польщі, наразі дефіциту польсько-українських відносин немає.

“Втім, є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і без стандартів, які діють у ЄС. Це складно для України, це складно для мене, але треба знайти рішення, за яке не заплатять польські фермери. І я хочу, щоб Брюссель і Київ зрозуміли, що збереження того, що є на даний момент, є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, які тяжко працюють”, - пояснив він.

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Очільник польського уряду нагадав, що свій перший закордонний візит на посаді він здійснив до Києва.

Він додав, що Польща є останньою країною, яка має якось доводити свою солідарність із Україною, оскільки Варшава зосереджена на переконанні інших країн більш активно діяти і виконувати свої зобов’язання у контексті російської агресії проти України.

Нагадаємо, президент Зеленський на пресконференції 25 січня заявив, що Україна має пропозиції вирішення проблеми блокування кордону з Польщею.