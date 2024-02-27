Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Як повідомляє Укрінформ, рішення підтримали 536 депутатів, «проти» проголосували 40, ще 39 утрималися.

Створення Українського фонду має на меті допомогти Україні подолати соціальні, економічні та екологічні наслідки російської агресивної війни проти України, сприяти відбудові, відновленню та модернізації України, впровадженню необхідних реформ на її шляху до членства в Європейському Союзі.

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«Головне завдання фонду має включати: допомогу в підтриманні макрофінансової стабільності країни та полегшення зовнішніх і внутрішніх фінансових складнощів України; відбудову та модернізацію інфраструктури, пошкодженої війною, зокрема, енергетичну інфраструктуру, систему водопостачання, внутрішні та транскордонні транспортні мережі, в тому числі залізницю, дороги, мости, пункти перетину кордону», - йдеться у фінансовому документі.



Документ передбачає надання соціальної допомоги, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, для ветеранів війни та для найбільш вразливих верств населення, відновлення житла, зруйнованого під час бойових дій.

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План відновлення України

Всі заходи, передбачені в плані відновлення, який має бути представлений Україною, та реалізовуватимуться з використанням Українського фонду, мають включати прискорення переходу до стійкої та інклюзивної економіки з метою подальшої інтеграції України в єдиний ринок ЄС, ключові реформи, в тому числі удосконалення судової системи, демократії та верховенства права, посилення боротьби з корупцією та злочинністю.

Зазначається, що заходи в межах українського плану відновлення та використання Українського фонду не виключають підтримку України з використанням інших інструментів та програм ЄС, за умови уникнення дублювання такого фінансування для досягнення однакових цілей.

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Регуляторні правила з використання коштів Українського фонду враховують також «зелені» перетворення та потреби охорони довкілля. Зокрема, фінансові ресурси фонду не мають спрямовуватися на проєкти, пов’язані з розвитком використання викопного пального і є несумісними з національним планом України з енергетики та клімату та з досягненням цілей Паризької угоди з кліматичних змін.

Передумовою для підтримки в рамках Українського фонду буде продовження Україною дотримання та поваги до демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, гарантовану повагу до прав людини, в тому числі прав меншин. Європейська комісія буде проводити моніторинг цих передумов перед перерахуванням Україні виплат у рамках фонду з урахуванням регулярних доповідей Єврокомісії щодо розширення (ЄС).

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«Європейська комісія у співробітництві з країнами-членами та Україною робитиме внесок в імплементацію зобов’язань Європейського Союзу з підвищення прозорості та відповідальності в наданні допомоги, включаючи посилення внутрішньої системи контролю та політики у сфері боротьбі проти шахрайства, та надаватиме інформацію щодо обсягів і використання допомоги через веббазу даних», - йдеться у документі.

Розподіл коштів і терміни їх виплат

Фінансова підтримка для України в межах Українського фонду у формі кредитів в обсязі до 50 мільярдів євро буде доступною в період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2027 року.

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«Країни-члени, треті країни, міжнародні організації, міжнародні фінансові інституції та інші джерела можуть робити додаткові фінансові внески до (Українського) фонду… Додаткові надходження, отримані як зовнішній прибуток відповідно до правових актів ЄС стосовно обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії з дестабілізації ситуації в Україні, мають бути додані до цих ресурсів», - йдеться у документі.

Кредитні ресурси в рамках Українського фонду видаються на термін до 35 років. Європейський Союз може нести витрати на фінансування, витрати на управління ліквідністю та витрати на обслуговування адміністративних витрат, пов'язаних із запозиченням і кредитуванням («субсидія витрат на позики»), крім витрат, що можуть бути пов’язані з достроковим погашенням кредиту.



ЄС також покриватиме вартість фінансових запозичень у період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2027 року в межах лімітів, що визначаються щорічними бюджетами ЄС.

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Україна після представлення Українського плану відновлення може робити запит на виділення попереднього фінансування в обсязі 7 відсотків від суми грантів, (17 мільярдів євро – ред.), що передбачені Українським фондом.

Єврокомісія може приймати рішення з виділення обмеженої та надзвичайної допомоги для України, так званого «перехідного фінансування», для підтримання макрофінансової стабільності України. Сума такого «перехідного фінансування» не має перевищувати 1,5 мільярда євро щомісяця.

Окремо в регуляторних правилах щодо використання Українського фонду визначаються зусилля ЄС із створення сприятливих умов для притоку в Україну зовнішніх інвестицій та пом’якшення ризиків, пов’язаних із російською агресією проти України.