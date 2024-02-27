Українські партизани вранці у вівторок, 27 лютого, підірвали офіс російської окупаційної партії “Єдина Росія” в Новій Каховці, що на Херсонщині. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), вибухи було чутно неподалік псевдовиборчої дільниці.

“Сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий “виборчий” процес в захопленому місті”, - повідомляють в ЦНС.

Підпілля повідомляє, що зараз російська окупаційна влада намагається приховати факт спротиву, щоб “не посіяти паніку” серед місцевого населення перед псевдовиборами президента РФ.

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Фото: ЦНС

“Відтак росіяни, аби не сіяти паніку, наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктах, хоче це не відповідає дійсності”, - додає підпілля.

ЦНС закликає громадян України не брати участь у пропагандистській діяльності під назвою “вибори”. Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати псевдовиборчий процес, понесе відповідальність за свої дії.

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Виборчі органи Росії заявили, що голосування розпочалося в неділю у віддалених районах країни та на частині окупованої України.

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На виборах, які багато хто вважає фарсом і результат яких вже вирішений на користь чинного президента Владіміра Путіна, Росія докладає надзвичайних зусиль, щоб гарантувати, що всі бажаючі зможуть проголосувати.

Основне голосування за "нового" президента офіційно призначене на 15-17 березня, а для тих, хто живе у віддалених районах або не може легко дістатися до виборчої дільниці, запроваджуються спеціальні процедури.

Нагадаємо, у вересні минулого року російська окупаційна влада вже проводила так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тоді українське підпілля успішно їх саботувало.

Однією з найпомітніших спроб зірвати голосування стала операція Служби безпеки України (СБУ), коли два безпілотники "побачили голосування" на виборчій дільниці в Запоріжжі та підірвали її.

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"Вибори тут закінчилися передчасно, - повідомило виданню Kyiv Post джерело в СБУ. - Після вибухів окупанти нервували - оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, і запустили в повітря свої безпілотники".

"Це чергове попередження окупантам і колаборантам, що українська земля буде буквально горіти під ногами ", - додали в СБУ.

Речник Центру національного спротиву (ЦНС), який назвався Остапом, розповів Kyiv Post, що відбуваються масштабні протести, і що місцеве населення ігнорує ці "вибори": "Звичайно, є відсоток людей, які цього чекали - це [так званий] "Русскій мір", а їм неважливо, що там палає чи не палає, але, звичайно, більшість українців чинять опір і допомагають Силам оборони".