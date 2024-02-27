Спростування польським міністром Радославом Сікорським чергового набору кремлівських тез, використаних для виправдання вторгнення в Україну послом РФ при ООН Васілієм Небензею, викликало бурхливі овації присутніх на засіданні Радбезу.

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав цей випадок "класикою. Після цього від тез Росії каменя на камені не залишилось». Британський історик Тімоті Гартон Еш назвав коментарі Сікорського «тим, що залишиться на віки», а Вольфганг Ішингер, колишній німецький дипломат і ексочільник Мюнхенської безпекової конференції, написав у мережі X: «Браво Радек. Меншого ми від тебе й не очікували».

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У своєму чотирихвилинному виступі Сікорський надзвичайно вдало зміг «виправити низку зауважень» російського посла. Зокрема, він сказав:

«Я вражений тоном і змістом виступу російського посла, і я вирішив, що можу бути корисним, виправивши його тези.

Посол Небензя назвав владу в Києві «ставлениками» Заходу. Але Київ зараз бореться саме за те, щоб ні від кого не залежати.

Він називає українську владу «злочинним київським режимом». Насправді Україна має демократично обраний уряд.

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Він називає їх нацистами. І це при тому, що президент України – єврей, міністр оборони – мусульманин, і політв'язнів у них немає.

Він говорить, що Україна начебто потопає в корупції. Але Олексій Навальний документально довів, наскільки чесною й непідкупною є влада його власної країни.

Він звинуватив у війні американський неоколоніалізм. Насправді це Росія намагалася винищити Україну в 19 столітті, потім за більшовиків, а це вже третя спроба.

Він говорить, що ми всі перебуваємо в полоні русофобії. Але фобія – це ірраціональний страх. Між тим майже щодня колишній президент Росії та путінські пропагандисти погрожують нам ядерним ударом. Тому я запевняю вас, що в наших страхах немає нічого ірраціонального. Коли Росія нам загрожує, ми їй віримо.

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Він каже, що ми ігноруємо безпекові інтереси Росії. Неправда. Ми почали переозброюватися лише тоді, коли Росія розпочала вторгнення до сусідніх країн.

Він навіть сказав, що Польща начебто напала на Росію під час Другої світової війни! Про що він говорить? Саме Радянський Союз напав на Польщу разом із нацистською Німеччиною 17 вересня 1939 року. Вони навіть провели спільний парад перемоги 22 вересня.

Він запевняє, що Росія завжди лише протистояла агресії. А що робили російські війська біля воріт Варшави в серпні 1920 року? Вони прийшли туди на географічну екскурсію? Ні, правда в тому, що на кожен раз, коли до Росії хтось вторгався, припадає десять разів, коли вона сама здійснювала вторгнення.

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Він стверджує, що «це віроломна проксі-війна Заходу». Моя вам порада: ви легко можете звільнитись із цієї «західної пастки», просто відведіть свої війська до міжнародно визнаних кордонів і далі уникайте цієї «західної змови».

Він також каже, що в Києві в 2014 році відбувся державний переворот. Ну, я сам там тоді був. Ніякого перевороту не було. Президент Янукович убив 100 своїх співвітчизників і після цього був усунений з посади демократично обраним українським парламентом, зокрема й представниками його власної «Партії регіонів».

І, нарешті, він каже, що ми, Захід, повинні усвідомити, що Росію ніколи не перемогти… Ну, Росія свого часу програла Кримську війну, вона програла російсько-японську війну, вона не виграла у Першій світовій війні, вона не перемогла у битві під Варшавою, вона не перемогла в Афганістані й не виграла в «Холодній війні». Але є й хороші новини! Після кожної поразки в Росії відбувались реформи.

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Така демагогія негідна члена – причому постійного члена – Ради безпеки.

Але чого посол РФ все-таки досяг – він нагадав нам, чому ми протистояли радянському домінуванню, і чому саме Україна протистоїть зараз. Не змогли нас підкорити тоді, не зможуть підкорити Україну й нас і тепер».