Кабмін призначив нового очільника Національного агентства з питань запобігання корупції. Ним став Віктор Павлущик.

«Кабінетом Міністрів України призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції», – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Раніше Віктор Павлущик обіймав посаду старшого детектива – керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.

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Також сьогодні уряд погодив призначення Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, Олександр Кохан був призначений заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. При цьому рішенням уряду погоджено звільнення Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.

Також урядовці погодили призначення Олександра Терещенка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Окрім того, сьогодні уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

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