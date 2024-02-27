Валентин Наливайченко очолив Службу безпеки України (СБУ) після повалення президента Віктора Януковича у 2014 році. В опублікованому 25 лютого матеріалі New York Times йдеться про те, що співпраця між СБУ та Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ), яка розпочалася десять років тому, є набагато тіснішою, ніж було відомо раніше.

Наливайченко – тепер уже народний депутат – дав своє перше інтерв'ю про зміст статті в New York Times виданню Kyiv Post.

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Ситуація була складною, коли ви очолили СБУ в 2014 році, після протестів на Майдані, які призвели до втечі президента Януковича, чи не так?

Так, безумовно. Режим Януковича, працюючи з СБУ та головою СБУ, працював проти народу України. Було зрозуміло, що нам, СБУ, потрібно починати з нуля. Ми не могли змінити цих проросійських людей.

Найнадійнішим партнером для побудови нової безпекової реальності для України, за моєю оцінкою, була співпраця зі Сполученими Штатами як з партнерами.

Тому в перші ж години після того, як я прибув на посаду голови [СБУ], я поспілкувався з представниками посольства та ЦРУ... і так все і почалося, 10 років тому, в лютому 2014 року.

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Ви розповіли, як прибули до штаб-квартири СБУ і виявили, що секретні документи "тліють на подвір'ї" спецслужби, і що багато секретних документів зникло. Що ви побачили?

Година за годиною я усвідомлював, що СБУ була знищена. Всі справи про Революцію Гідності [Майдан] були спалені, просто у дворі СБУ. Багато ключових документів люди Януковича відправили в Донецьк.

ФСБ та інші російські служби працювали під час Революції Гідності – зокрема, їхній кібердепартамент та інші. Було зрозуміло, що нам також потрібен новий старт у всьому, що пов'язано з кіберпростором.

ЦРУ дуже оперативно і професійно допомогло нам у досягненні нашої мети – відновити розвідувальні можливості України в сфері кіберзахисту з металобрухту, за допомогою апаратного і програмного забезпечення, яке ми почали використовувати для захисту України від вторгнень, що фінансувалися або підтримувалися Росією. Це був один з найважливіших перших кроків: відновлення кіберзахисту.

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Яким ще чином Америка допомогла українській контррозвідці стати на ноги?

Ми швидко розпочали підготовку з нашими американськими партнерами для створення нової контррозвідувальної служби в Україні, що було зроблено за кілька місяців.

За моїм наказом, нова контррозвідка була швидко розгорнута в Херсоні та в районах, на які націлилася Росія, де ми успішно захопили ворогів з високою розвідувальною цінністю, включаючи російських офіцерів ГРУ та ФСБ.

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Чи була вона ефективною? [ПРИМІТКА: Росія почала вторгнення в український Крим і Донбас невдовзі після Революції Гідності].

Наші нові контррозвідники почали виявляти і регулярно захоплювати ще більше об'єктів російської розвідки. Часу не гаяли – це одразу ж дало результат.

Ми щодня надсилали інформацію до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку про злочини Росії та їхніх офіцерів, яких ми затримали, і документували їхні свідчення. Крім того, з перших днів ми надавали документи англійською мовою уряду США, ЦРУ, Державному департаменту США.

Тож яким має бути перший крок у побудові міцних відносин між спецслужбами?

Перший крок – побудувати міст довіри. Для цього ми повинні були спочатку викорінити всіх зрадників, кротів та інших проросійських діячів в СБУ. Це означало, що протягом тижня ми звільнили понад 90 відсотків вищого керівництва СБУ. Це також означало, що ми повинні були швидко знайти нових людей їм на заміну.

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Звісно, це було складно. Але без попередньої зачистки російської агентури в СБУ неможливо було би побудувати довіру з ЦРУ, МІ-6, БНД та іншими.

Дехто каже, що Білий дім Барака Обами не був зацікавлений у співпраці з Україною – який ваш досвід?

Білий дім за часів Обами дуже підтримував наші зусилля з реформування Служби безпеки України.

На початку березня 2014 року до Києва приїжджали держсекретар Джон Керрі, Вікторія Нуланд та інші. Я особисто з ними з усіма спілкувався. Я розповів їм про мої плани, що ми розробляємо з нашими американськими партнерами, яких цілей ми хочемо досягти, і наскільки важливою для внутрішньої безпеки України є співпраця з ЦРУ і ФБР.

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Американські лідери були дуже уважні і готові підтримати наші плани.

Була двостороння співпраця, тому що у нас були спільні цілі: вигнати росіян з нашої служби безпеки і не допустити, щоб російські спецслужби брали участь у ворожих операціях проти України та її громадян. В обох цих напрямках Америка підтримувала такі зусилля.

Які переваги сьогодні має Україна завдяки вашим діям у 2014 році?

Великою перевагою для України сьогодні є те, що вона працює, і працює ефективно, з професійно підготовленими співробітниками СБУ, особливо у сфері боротьби з тероризмом та контррозвідки, за підтримки наших партнерів з ЦРУ та ФБР. І це зараз особливо важливо, як і на самому початку.

Озираючись на той період, чи можна було зробити більше?

Ми мали справу з постреволюційною ситуацією в Києві. Безпека та оборонна система України були здебільшого зруйновані цими подіями – як режимом Януковича, так і росіянами, які прагнули роззброїти та дезорієнтувати Україну. Росія навмисно впливала на Януковича та його уряд, щоб послабити Службу безпеки України (СБУ), розвідувальні служби України та оборону України.

Ця програма, яку ми запустили, була пріоритетною.

Я впевнений, що для американських служб ця співпраця принесла велику користь, як і для нас.

Ця співпраця гарантувала безпеку наших народів, оскільки дозволяє нам захиститися від втручання Росії у вибори, від кібератак з боку росіян, від кібератак на наші банки та економіку. А також від розповсюдження зброї масового знищення. І всі ці загрози є першочерговими пріоритетами для українців, і такими ж пріоритетами для США та європейських держав.

Раніше ви працювали в посольстві України у Вашингтоні і регулярно відвідували Вашингтон. Що ви можете сказати про ситуацію в Конгресі?

Коли я відвідував Конгрес, я завжди зустрічався і з демократами, і з республіканцями. Я мав змогу продемонструвати чіткі докази того, що зробили росіяни, і злочинів, скоєних Росією проти нашої безпеки – України та США. Йдеться не про безпеку окремо України чи США – йдеться про взаємну безпеку наших народів.

Тепер для мене як члена парламенту важливо, щоб ми посилювали двопартійну підтримку і двопартійне розуміння того, чому співпраця у сфері безпеки є життєво важливою. Ми повинні активно працювати з обома партіями в США, щоб просувати інтереси національної безпеки наших країн.